Makkelijk Te Repareren HMD Skyline Officieel Aangekondigd

HMD heeft zojuist een nieuwe smartphone aangekondigd. De HMD Skyline is eenvoudig te repareren en beschikt over een Detox Mode, waarmee je bepaalde applicaties en contacten voor een bepaalde tijd kunt blokkeren. Ook heeft de smartphone een uitgebreide camera met telelens.

HMD brengt sinds kort onder zijn eigen merknaam smartphones op de markt. Eerder maakten we kennis met enkele budget-smartphones, maar nu heeft de fabrikant ook een mid-range smartphone op de markt gebracht. Het design van de HMD Skyline lijkt veel op die van de Nokia Lumia-smartphones en de smartphone is eenvoudig te repareren met behulp van reparatie-kits van iFixit. Ook heeft de HMD Skyline een Detox Mode, voor mensen die minder afgeleid willen worden door hun smartphone. In deze mode worden notificaties van bepaalde apps en contacten tijdelijk geblokkeerd.

HMD Skyline specificaties

De HMD Skyline beschikt over een 6,55-inch LCD-scherm met een Full-HD+ resolutie en een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 7s Gen 2-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4600 mAh accu met ondersteuning voor 33W bekabeld laden en 15W draadloos laden, een 50MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 50MP telelens met 4x optische zoom en een 13MP groothoeklens.

De HMD Skyline krijgt een adviesprijs mee van 499 euro en verschijnt op de markt in de kleuren Neon Pink en Twisted Black. De smartphone draait uit de doos op Android 14 en ontvangt later een update naar Android 15 en 16. Ook rolt HMD drie jaar lang beveiligingsupdates uit.