Instagram Laat Gebruikers 20 Foto’s Uploaden

Upload jij veel content op Instagram, dan kun je de nieuwste update vast waarderen. Het is nu namelijk mogelijk om in één post 20 foto’s te uploaden, inplaats van het oude limiet van 10 foto’s. De wijziging is nog niet voor iedereen beschikbaar, want Instagram rolt het hogere limiet geleidelijk uit naar alle gebruikers. Wel kan iedereen de posts met 20 foto’s van andere gebruikers bekijken.

De update komt binnen via een server-side update, waardoor je zelf niks hoeft te doen.

via [droidapp]