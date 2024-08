OPPO A80 5G Uitgebracht In Nederland

Oppo heeft een nieuwe smartphone uitgebracht in Nederland. De Oppo A80 5G krijgt wen prijskaartje mee van 299 euro. Hiervoor krijg je een toestel met een groot 120Hz scherm, een vrij grote accu en een extra stevige behuizing.

De Oppo A80 5G beschikt over een 360-graden schadebestendig Armour Body die moet beschermen tegen vallen en stoten. Ook heeft de smartphone een IP54 water- en stofbestendigheid. In een persbericht zegt Oppo het volgende over de Armour Body:

De 360-graden schadebestendig Armour Body van de OPPO A80 5G heeft een nieuwe versterkte interne structuur en maakt gebruik van valbestendige materialen zoals Panda Glass, waardoor de telefoon tegen vallen en stoten kan. De belangrijkste onderdelen zijn voorzien van dempende materialen, waardoor er voldoende ruimte overblijft voor schokabsorptie. Door de extreme degelijkheid heeft de A80 5G de SGS Drop-Resistance-certificering (Standard) en SGS Military Standard-certificering ontvangen.

De Oppo A80 5G beschikt verder over een 6,67-inch-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 1.000 nits, een 5.100mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een MediaTek Dimensity 6300 5G-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 50MP dual-camera en een 8MP selfie-camera. De smartphone is voorzien van verschillende AI-functies, die helpen bij het maken van betere camera-opnamen, het behouden van stabiele verbindingen en het bewerken van foto’s.

De Oppo A80 5G is 7,68 mm dun, weegt 186 gram en is per direct in Nederland verkrijgbaar in de kleur Starry Black. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 299 euro en is verkrijgbaar via de officiële Oppo webshop en andere webwinkels.