Android 13 Voor Samsung Galaxy S21-serie Beschikbaar In Nederland En België

Samsung is begonnen met de uitrol van Android 13 voor de Galaxy S21-serie. De update komt samen met de One UI 5.0-schil en is inmiddels ook in Nederland en België aangekomen.

Nadat Samsung de Android 13-update eerder al uitrolde naar de Galaxy S22-serie is de update nu ook beschikbaar voor de Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. Mensen met een Galaxy S21 FE moeten nog wat langer geduld hebben. De update is ongeveer 2,1GB groot.

Na de installatie van de Android 13-update krijg je toegang tot meer privacy-opties en vernieuwde widgets, inclusief de nieuwe Slimme suggesties widget die zich aanpast aan jouw gebruik. Ook is er een vernieuwde instellingenscherm aanwezig, heeft het Material You-design meer kleuropties gekregen en kun je het vergrendelscherm personaliseren. Daarnaast kun je applicaties nu in verschillende talen gebruiken en heeft de galerij-app een nieuwe functie gekregen waarmee je tekst uit een foto kunt herkennen, die je vervolgens kunt kopiëren en plakken.

De update brengt geen nieuwe beveiligingspatch met zich mee. Deze blijft dus staan op oktober 2022. Je ontvangt een notificatie zodra je de Android 13-update kunt downloaden op jouw Samsung Galaxy S21, S21+ of S21 Ultra.

via [droidapp]