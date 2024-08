Xiaomi Mi Band 9 Komt Naar Europa Voor 39,99 Euro

De Xiaomi Mi Band 9 is al even verkrijgbaar buiten Europa, maar de nieuwste fitnesstracker van Xiaomi is binnenkort ook in Nederland te koop. De Mi Band 9 is namelijk opgedoken in de Nederlandse webshop van de fabrikant.

De Xiaomi Mi Band 9 is een fitnesstracker met een langwerpig 1,62-inch OLED-scherm. Dit scherm heeft een resolutie van 490 bij 192 pixels en een piekhelderheid van 1200 nits. Dit is een stuk feller dan het scherm van de Mi Band 8, waardoor het scherm beter leesbaar is in direct zonlicht.

Zoals gebruikelijk is de fitnesstracker weer uitgerust met allerlei sensoren om de gezondheid van de gebruiker in de gaten te houden. Denk hierbij aan de hartslag, de zuurstofgehalte, het aantal stappen en het slaappatroon van de gebruiker. Volgens Xiaomi zijn de sensoren 16 procent accurater dan voorheen. Ook heeft de Mi Band 9 ondersteuning voor meer dan 150 sportmodi.

De grotere 233 mAh accu is goed voor een accuduur van ongeveer 3 weken. Wanneer je het Always-On display gebruikt zakt de accuduur echter naar ongeveer 9 dagen. De behuizing is waterdicht tot een diepte van 50 meter, waardoor zwemmen met de Xiaomi Mi Band 9 geen enkel probleem is.

De Xiaomi Mi Band 9 krijgt een adviesprijs mee van 39,99 euro en is vanaf 16 augustus verkrijgbaar in de kleuren blauw, zilver, zwart en roze.

via [androidplanet]