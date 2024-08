Google Maps Voor Wear OS Krijgt Offline Kaarten

Google heeft een update uitgebracht voor Google Maps op Wear OS. Met de nieuwe update krijgt de kaartenapp ondersteuning voor offline kaarten, zodat je ook kaarten kunt bekijken wanneer je geen toegang hebt tot het internet.

De update is ontdekt door de website 9to5google. Het gaat om versie 11.140.0701W van Google Maps voor Wear OS, die het mogelijk maakt om kaarten te downloaden voor offline gebruik. Volgens de bron worden er direct na het opstarten van de app offline kaarten gedownload die ook op de smartphone van de gebruiker staan.

Offline kaarten kun je vinden in het instellingenmenu van de app. Hierbij staat onder andere de bestandsgrootte vermeld. Ook kun je vanuit dit menu offline kaarten verwijderen en de synchronistatieinstellingen wijzigen. Het is onduidelijk of de nieuwe functie direct voor iedereen beschikbaar is. Als de functie op jouw smartwatch beschikbaar is krijg je hierover een melding zodra je de Google Maps opstart.

