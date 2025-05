Fairphone 4 Slaat Android 14-update Over

De Nederlandse fabrikant Fairphone heeft laten weten dat de Fairphone 4 geen update naar Android 14 krijgt. In plaats daarvan krijgt de smartphone op termijn direct een update naar Android 15.

De Fairphone 4 draait nog op Android 13 en Fairphone zou oorspronkelijk van plan zijn om begin dit jaar een Android 14-update uit te rollen. Fairphone heeft nu echter besloten om de Android 14-update over te slaan. Dit wil echter niet zeggen dat de smartphone geen updates meer ontvangt. Fairphone zal zich nu namelijk gaan focussen op het klaarmaken van de Android 15-update.

Fairphone kan nog niet zeggen wanneer gebruikers van de Fairphone 4 de Android 15-update kunnen verwachten, omdat het ontwikkelproces naar verluidt complex is. Het Nederlandse bedrijf heeft wel aangegeven zijn best te doen om voortaan beter te communiceren met zijn klanten over de voortgang en de eventuele wijzigingen.

via [tweakers]