Samsung Galaxy A52, A52s en A33 Ontvangen Beveiligingsupdate

Er staat een nieuwe update klaar voor de Samsung Galaxy A52, de Galaxy A52s en de Galaxy A33. De update werkt de beveiligingspatch bij, zodat gebruikers weer wat beter beschermd zijn tegen kwaadwillenden.

Heb jij een Galaxy A52, A52s of A33, dan is het verstandig om even te controleren of er een nieuwe update beschikbaar is. Samsung heeft namelijk de beveiligingspatch van juli uitgerold naar de Galaxy A33 en de beveiligingspatch van augustus naar de Galaxy A52 en A52s. De updates brengen geen nieuwe functies met zich mee, maar zorgen er wel voor dat jij beter beschermd bent tegen kwaadwillenden en malafide applicaties.

Heb jij nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software updates‘ -> ‘Downloaden en installeren‘. Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de updates voor iedereen beschikbaar zijn.

