Motorola Heeft Nieuwe Smartwatch Moto Watch 120 Uitgebracht

Motorola heeft zonder grote introductie een nieuwe smartwatch uitgebracht. De Moto Watch 120 heeft een minimalistische uitstraling en een 1,43-inch AMOLED-scherm. De smartwatch krijgt een adviesprijs mee van 129,99 dollar.

Nadat Motorola eerder dit jaar al de Moto Watch 40 introduceerde, maken we nu ook kennis met de Moto Watch 120. De Moto Watch 120 beschikt over een 1,43-inch rond AMOLED-scherm, een metalen behuizing en een 300 mAh accu die 10 dagen mee gaat op één acculading. De Watch 120 draait niet op Wear OS, maar op Motorola’s eigen Moto Watch OS.

Uiteraard beschikt de smartwatch over verschillende sensoren die de hartslag, het bloed zuurstofgehalte, het slaappatroon en de stappen van de gebruiker kan meten. Ook heeft de Moto Watch 120 ondersteuning voor meer dan 100 sporten. De smartwatch is waterdicht (IP68) en weegt slechts 26 gram. De behuizing meet 50,6 x 44,6 x mm.

De Moto Watch 120 is nog niet voor de Nederlandse markt aangekondigd en het is nog onduidelijk of de smartwatch op een later tijdstip bij ons op de markt verschijnt. In Amerika is de Watch 120 verkrijgbaar in de kleuren zwart, rosegoud en zilver voor een adviesprijs van 129,99 dollar.

via [AW]