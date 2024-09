Meta heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd aan “Teen Accounts” van Instagram-gebruikers jonger dan 16 jaar. Teen Accounts staan nu automatisch op privé en deze privé-status kan alleen worden opgeheven met toestemming van ouders.

De instellingen voor Teen Accounts waren al langer aanwezig, maar sommige instellingen heeft Meta nu automatisch ingeschakeld. Als het kind de instellingen wil versoepelen kan dit alleen met toestemming van een ouder. Het is mogelijk om via de Toezichtinstellingen een account van een ouder toe te voegen, die de wijzigingen kan accepteren of afwijzen.

Standaard kunnen minderjarige gebruikers voortaan alleen berichten ontvangen van mensen die ze volgen of mee bevriend zijn. Ook is het alleen mogelijk om een Teen Account te taggen als je dit account volgt. Instagram heeft verder strengere filters ingeschakeld om gevoelige inhoud en grof taalgebruik weg te filteren. Verder staat de slaapmodus standaard aan tussen 22.00 uur en 07.00 uur en krijgen jongeren na 60 minuten gebruik een waarschuwing waarin staat dat het tijd is om Instagram te sluiten.

via [tweakers]