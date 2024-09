Eerste Details Asus ROG Phone 9 Uitgelekt

Speciaal voor gamers brengt Asus ieder jaar smartphones uit in de ROG Phone-serie. De Taiwanese fabrikant werkt inmiddels aan de ROG Phone 9, waarvan nu de nodige details zijn uitgelekt.

De informatie over de Asus ROG Phone 9 is door tech-lekker Smart Pikachu gedeeld op de Chinese social media website Weibo. Volgens de bron krijgt de ROG Phone 9 opnieuw een versie met 24GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte. Of deze uitvoering ook in Nederland op de markt verschijnt is echter nog onduidelijk, want de ROG Phone 8 is hier alleen met 12GB RAM en 256GB ROM verkrijgbaar.

De bron beweert verder dat de ROG Phone 9 een beter scherm krijgt, maar wat de verbeteringen zijn weten we niet. De huidige ROG Phone 8 heeft een 6,78-inch scherm met een 165Hz verversingssnelheid. Intern krijgt de ROG Phone 9 volgens de bron een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4-processor en een accu die met 65W kan snelladen.

Het is nog onduidelijk wanneer Asus de ROG Phone 9 wil introduceren, maar de voorganger verscheen in het begin van het jaar op de markt. Daarom is de kans groot dat Asus de nieuwe gaming-smartphone in januari 2025 zal introduceren.

