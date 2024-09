“Nu Ook Samsung Galaxy S25 Plus Gelekt”

Onlangs kregen we al de reguliere Samsung Galaxy S25 en de S25 Ultra te zien en nu zijn ook beelden opgedoken waarop de Galaxy S25 Plus te zien is. Veel verschillen met zijn voorganger zien we niet, maar de smartphone zou wel wat dunner worden.

De beelden zijn gepubliceerd door Android Headlines, in samenwerking met tech-lekker OnLeaks. De Galaxy S25 Plus lijkt veel op de Galaxy S24 Plus, met aan de achterzijde opnieuw drie camera’s. Wel krijgen de camera’s van de S25 Plus dikkere randen, aldus de render.

Volgens de bron is de Samsung Galaxy S25 Plus 158,4 millimeter lang, 75,7 millimeter breed en 7,3 millimeter dun. Dat is 0,4mm dunner dan zijn voorganger. Als we naar de gelekte renders van de Galaxy S25, de S25 Plus en de Galaxy S25 Ultra kijken valt op dat eigenlijk alleen de S25 Ultra echt een ander uiterlijk krijgt. Het scherm van de Galaxy S25 Ultra heeft namelijk meer afgeronde hoeken en ook de behuizing is meer afgerond. Daarnaast heeft het scherm van de S25 Ultra nog dunnere randen dan zijn voorganger.

Specificaties

De Samsung Galaxy S25 Plus krijgt een 6,7-inch OLED-scherm, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4900 mAh accu. Voor de processor gebruikt Samsung waarschijnlijk de Snapdragon 8 Gen 4-chipset. De officiële introductie van de Galaxy S25-serie zal vermoedelijk in januari 2025 plaatsvinden.

via [androidplanet]