Bèta Van Mail-app Thunderbird Nu Beschikbaar Voor Android

Mozilla werkt al een geruime tijd aan een Thunderbird-app voor Android en de eerst bèta van de mail-app is nu beschikbaar. Mensen kunnen de e-maildienst van Mozilla vanaf nu dus testen op hun smartphone.

Twee jaar geleden liet Mozilla al weten dat het bedrijf van plan is om Thunderbird uit te brengen voor Android. Nu is het dan eindelijk zo ver dat mensen met een Android-smartphone de Thunderbird-app kunnen testen. De Thunderbird-app dient als vervanger van de K-9 Mail en gebruikers krijgen de optie om de gegevens van K-9 Mail eenvoudig over te zetten naar Thunderbird. Hierdoor is het niet nodig om emailadressen opnieuw in te stellen.

De bètaperiode voor Thunderbird is opvallend kort. In de derde week van oktober wil Mozilla namelijk al de eerste release van de Thunderbird-app uitbrengen, waarna de definitieve release in de vierde week zal worden uitgebracht in de Google Play Store. Je kunt je hier in de Play Store aanmelden voor het bètaprogramma van Thunderbird.

via [droidapp]