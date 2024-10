YouTube Maakt Langere Shorts Van 3 Minuten Mogelijk

YouTube voert op 15 oktober een wijziging door voor de Shorts op het platform. Na deze wijziging is het mogelijk om Shorts te uploaden met een maximale lengte van 3 minuten. Momenteel mogen Shorts niet langer zijn dan 1 minuut.

Over 10 dagen kunnen YouTubers Shorts uploaden met een maximale lengte van 3 minuten. Volgens YouTube is de optie om langere Shorts te uploaden een veelgevraagde optie van content creators. YouTube zal de komende maanden ook het aanraadsysteem aanpassen op basis van de speelduur van de langere Shorts.

Ben jij iemand die geen interesse heeft in Shorts, dan is het straks ook mogelijk om via het instellingenmenu op de Home-pagina aan te geven dat je minder Shorts wilt zien. Als laatste introduceert YouTube de optie om templates voor filmpjes te gebruiken. Hierbij worden filmpjes automatisch opgesplitst op basis van geluidseffecten en trends.

via [tweakers]