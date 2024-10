Alle Specificaties Van Samsung Galaxy A16 Uitgelekt

Nadat eerder al beelden en informatie over het updatebeleid van de Galaxy A16 voorbij kwamen in het geruchtencircuit, zijn nu ook alle specificaties van de budget-smartphone uitgelekt. De Samsung Galaxy A16 krijgt onder andere een groter scherm.

De specificaties van de aankomende smartphone zijn gedeeld door Sam Insider. Volgens de bron krijgt de Galaxy A16 een groter scherm dan zijn voorganger. In plaats van een 6,5-inch scherm krijgt de Galaxy A16 namelijk een 6,7-inch Super AMOLED-scherm met een FHD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid. Op gelekte beelden zien we dat het scherm aan de onderzijde een vrij dikke rand heeft en bovenaan beschikt over een druppelnotch voor de selfie-camera.

De Samsung Galaxy A16 verschijnt op de markt met en zonder 5G-ondersteuning. De uitvoering met 5G beschikt over een Exynos 1330-processor, terwijl het 4G-model is uitgerust met een wat langzamere MediaTek Helio G99-processor. De smartphone beschikt verder over 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 5MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens. De behuizing heeft een waterdichtheid-rating van IP54.

De Samsung Galaxy A16 krijgt naar verwachting maar liefst zes jaar lang software-updates. Dat is twee jaar langer dan zijn voorganger en een zeer lange tijd voor een budget-smartphone. De smartphone zal volgens de berichten in december op de markt verschijnen en draait uit de doos al op Android 15.

via [androidplanet]