Android-gebruikers Kunnen Nu Locatie Delen Via “Vind Mijn Apparaat”-app

Gebruikers van Android kunnen vanaf nu hun locatie delen met anderen via de Vind mijn apparaat-app van Google. Het delen van je locatie was al langer mogelijk, maar dit kon voorheen alleen met de Google Maps-app.

De website 9to5Google schrijft dat je met de Vind mijn apparaat-app voortaan niet alleen jouw apparaten kunt vinden, maar ook vrienden en familie kunt volgen. Sinds versie 3.1.277 van de app is het via de ‘Mensen’-tabblad mogelijk om je locatie te delen met andere gebruikers. Je kunt zelf aangeven hoe lang jouw locatie zichtbaar blijft en met wie je de locatie wilt delen. Je kunt de locatie van meerdere gebruikers tegelijkertijd zien op een kaart.

De functie werkt vrijwel hetzelfde als de deel-functie van de Google Maps-app. Locaties die je al deelt via de Google Maps-app zullen ook zichtbaar zijn in de Vind mijn apparaat-app. Wanneer je de Vind mijn apparaat-app opent zie je direct een Google Maps-kaart met daarop de locaties van gebruikers en alle verbonden apparaten in de buurt.

via [tweakers]