“Renders Van Poco F7 Pro en Poco F7 Ultra Gelekt”

Poco zal later deze maand een aantal nieuwe smartphones introduceren voor in de Poco F7-serie. Van de Poco F7 Ultra en de Poco F7 Pro zijn nu een aantal renders opgedoken die wij hieronder met jullie delen.

De officiële introductie van de Poco F7-serie zal waarschijnlijk op 27 maart plaatsvinden, maar in het geruchtencircuit zijn al de nodige beelden en specificaties opgedoken. Op de onderstaande beelden zien we beide smartphones in verschillende kleuren. We zien dat Poco de F7 Pro en F7 Ultra heeft uitgerust van een ronde camera-module in de linkerbovenhoek. Het scherm heeft zeer dunne randen en een ronde uitsparing voor de selfie-camera.

De Poco F7 Ultra beschikt vermoedelijk over een 6,67-inch scherm met een resolutie van 3200 bij 1440 pixels en een piekhelderheid van 3200 nits, een krachtige Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, minimaal 256GB opslagruimte, een 6000mAh accu met ondersteuning voor 120W bekabeld laden en 50W draadloos laden, een 20MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens met 2,5x optische zoom en een 32MP groothoeklens.

De Poco F7 Pro lijkt veel op de F7 Ultra, maar beschikt volgens de geruchten over een minder krachtige Snapdragon 8 Gen 3-processor. De reguliere Poco F7 krijgt waarschijnlijk een MediaTek Dimensity 8400-processor. Na de officiële introductie van de Poco F7-serie zullen wij alle details met jullie delen.

via [androidplanet]