Telegram Ontvangt Augustus-update Met Nieuwe Functies

De populaire chat-app Telegram heeft zojuist een augustus-update ontvangen. De update brengt nieuwe functies met zich mee die de app overzichtelijker en persoonlijker maken.

Een van de nieuwe functies die de augustus-update met zich meebrengt is de zoekfunctie voor openbare berichten. In het nieuwe Berichten-tabblad kun je de resultaten bekijken uit openbare kanalen, zodat je sneller specifieke informatie terugvindt. Wel is de nieuwe zoekfunctie alleen beschikbaar voor Telegram Premium-gebruikers.

Naast de nieuwe zoekfunctie is het nu ook mogelijk om meerdere verhalen te bundelen in albums, zodat je een beter overzicht krijgt. Zo kun je bijvoorbeeld verzamelingen van je vakantiefoto’s maken of alle foto’s van je huisdieren bundelen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld albums aanmaken om bepaalde producten te tonen.

Daarnaast introduceert Telegram een niveau-badge voor profielen. Deze batch is gebaseerd op het aantal transacties met Telegram-sterren. Het niveau van de badge stijgt wanneer je cadeaus geeft of betaalde berichten stuurt.

De augustus-update voor Telegram is nu te vinden in de Google Play Store. Telegram deelt hier alle details over de update.

via [droidapp]