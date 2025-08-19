Samsung Galaxy S23-serie Ontvangt Augustus-update

De augustus-update staat nu klaar voor de smartphones in de Samsung Galaxy S23-serie. De update installeert de nieuwste beveiligingspatch, zodat de beveiliging van jouw smartphone weer helemaal up-to-date is.

Nadat Samsung de beveiligingspatch van augustus 2025 eerder al uitrolde naar de Galaxy S25-serie en de Galaxy S24-serie, is de update nu ook beschikbaar voor de Galaxy S23-serie. De update staat klaar voor de Galaxy S23, Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra, maar gebruikers van de Galaxy S23 FE moeten nog wat langer wachten.

De update van augustus bestaat uit enkele tientallen patches van Google en Samsung, die kwetsbaarheden in Android OS en Samsung’s One UI-schil dichten. Na de update ben jij weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten. Je ontvangt een notificatie zodra je de augustus-update kunt downloaden, maar je kunt ook handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]