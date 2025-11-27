Spotify Lite-app Werkt Niet Meer

Zeven jaar na de lancering van de Spotify Lite-app voor Android trekt de muziekstreamingdienst de stekker uit de app. Anderhalf jaar geleden liet Spotify al weten te stoppen met de Lite-versie van Spotify.

Sinds begin deze week functioneert de Spotify Lite-app op Android niet meer. Gebruikers die de app nu openen krijgen een melding te zien waarin staat dat ze kunnen overstappen op de reguliere Spotify-app. Vorige maand stuurde Spotify al een bericht om gebruikers te waarschuwen.

Spotify Lite verscheen in 2018 in de Play Store en speelde nummers alleen willekeurig af van aangedragen afspeellijsten. De app had een minimalistische interface en gebruikers konden de geluidskwaliteit niet instellen. Ook was er geen ondersteuning voor Spotify Connect en ontbrak de optie om muziek te downloaden.

via [tweakers]