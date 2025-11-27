Poco F8 Pro En F8 Ultra Officieel Aangekondigd

Poco, een dochtermerk van Xiaomi, heeft tijdens een presentatie in Bali de Poco F8 Pro en Poco F8 Ultra geïntroduceerd. De smartphones beschikken over krachtige specificaties en zijn uitgerust met speakers van Bose.

De Poco F8 Pro en de Poco F8 Ultra krijgen een andere vormgeving dan hun voorgangers. De smartphones beschikken nu namelijk over een grote rechthoekige camera-module. Bij de F8 Ultra vinden we in deze module niet alleen drie camera’s, maar ook een woofer van Bose voor betere geluidskwaliteit. De smartphone beschikt over twee spreakers voor een 2.1-opstelling. Bij de F8 Pro ontbreekt deze opstelling, maar de samenwerking met Bose zou wel voor betere geluidskwaliteit moeten zorgen.

De Poco F8 Ultra beschikt over een 6,9-inch AMOLED-scherm met een 1,5K resolutie, een piekhelderheid van 3500 nits en een maximale verversingssnelheid van 120Hz. Intern vinden we een krachtige Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor en een 6500 mAh accu met ondersteuning voor 100W bekabeld laden en 50W draadloos laden. De camera-setup bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens, een 50MP telelens met 5x optische zoom en een 32MP selfie-camera.

De metalen frame van de Poco F8 Ultra heeft een IP68-certificering gekregen en de smartphone is verkrijgbaar in de kleuren zwart en denimblauw. De smartphone draait uit de doos op Android 16 met de HyperOS 3-schil. Poco belooft vier OS-updates en zes jaar beveiligingsupdates.

De Poco F8 Pro beschikt over een iets kleiner 6,59-inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Elite-processor en een 6210 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens met 2,5x optische zoom en een 8MP groothoeklens. De selfie-camera heeft een 20MP resolutie. De F8 Pro is verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw en titaniumzilver.

Het valt op dat de Poco F8 Ultra een lagere adviesprijs meekrijgt dan zijn voorganger. De F8 Ultra verschijnt namelijk op de markt voor 699,99 euro, terwijl de Poco F7 Ultra bij de lancering een adviesprijs meekreeg van 779 euro. De Poco F8 Pro kost 519,99 euro.