Top 5 games die op de telefoon worden gespeeld

Mobiele games spelen is helemaal van deze tijd. Dat betekent dus ook dat er veel spellen worden uitgebracht die hier specifiek voor gemaakt zijn. Welke spellen in dit genre doen het het best? Waarom zijn ze zo populair? En moet jij ze ook direct installeren?

1 Online casino spellen

De populairste spellen zijn de casinospellen. Sterker nog, wanneer je deze spellen niet allemaal onder dezelfde noemer zou stoppen, dan zouden ze afzonderlijk de top 5 kunnen vormen. Onder de meest populaire casinospellen zijn roulette, blackjack, poker en videoslots. Wanneer je een goede casino app installeert, dan kan je al snel al deze spelen zelf gaan spelen. Er zijn zowel mogelijkheden om de spellen voor het plezier te spelen, als opties om echt geld in te zetten.

2 Clash Royale

Een spel dat meer op een videogame lijkt dat heel populair is op de telefoon is Clash Royale. Zoals de naam al doet vermoeden is het een spel waarin gevochten wordt op de meest grootse manier. Je vecht in grote arena’s tegen andere spelers. Het spel is dan ook nooit afgelopen want er wacht altijd weer een nieuwe uitdaging. Het speelt tegenwoordig ook een grote rol in de wereld van eSports.

3 Ball Pool

Zoals de casinospellen in een digitale vorm aan een nieuw leven zijn begonnen, zo geldt dat ook voor bijvoorbeeld pool. Met Ball Pool is het mogelijk om spelletjes pool tegen allerlei tegenstanders te spelen. Dat betekent dat je wel goed overweg moet kunnen met een touchscreen. Dit was namelijk één van de eerste games die de mogelijkheden van het touchscreen goed leerde benutten. Een ander sterk pluspunt van deze manier van spelen is dat je snelle en korte spelletjes kan spelen.

4 Asphalt 9: Legends

Spellen die draaien om autoracen doen het goed op elke drager, dus de telefoon is daarop geen uitzondering. De populairste van allemaal behoort zelfs tot de populairste spellen die ooit op de markt zijn gebracht voor mobiel gamen. Het gaat om Asphalt 9: Legends. Deze game laat je zien hoeveel er al mogelijk is voor mobiele games tegenwoordig. Let vooral op de bijzondere graphics.

5 PUBG

PUBG is een afkorting voor Playerunknown Battlegrounds. Dit is een spel dat in bepaalde opzichten te vergelijken is met het eerder op deze lijst al genoemde Clash Royale. Het zijn de Battle Royale games die al jaren flink populair zijn op alle dragers. Voor de telefoon is deze variant met afstand de beste optie. Het leuke is dat je tegen 100 spelers tegelijk speelt. Zo kan je dus flinke strijd leveren en ook echt voldaan als winnaar van het veld stappen wanneer je de game helemaal zou uitspelen.