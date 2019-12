Honor MagicWatch 2 Nu Verkrijgbaar In Nederland

Honor heeft de nieuwste smartwatch van het bedrijf uitgebracht in Nederland. Het gaat om de Honor MagicWatch 2 die een adviesprijs meekrijgt van 159 euro. De smartwatch heeft een AMOLED-scherm, een waterdichte behuizing en een lange accuduur. De MagicWatch 2 draait niet op Wear OS, maar op een eigen besturingssysteem van Huawei.

De Honor MagicWatch 2 is een uitgebreide smartwatch voor sporters. Zo hebben sporters toegang tot 15 verschillende fitnessmodi en 15 trainingsschema’s. Voor hardlopers heeft Honor een “Virtual Pacesetter” toegevoegd. De smartwatch kan je stress meten en je helpen tot rust te brengen via ademhalingsoefeningen.

Naast een hoop software voor sporters zijn er ook andere apps aanwezig, zoals bijvoorbeeld een weer-app en een muziek-app. Dankzij 4GB opslagruimte kun je muziek op de smartwatch opslaan en offline naar muziek luisteren via een Bluetooth-headset. Er is ook een ingebouwde microfoon aanwezig zodat je telefoongesprekken kunt voeren.

De smartwatch is uitgerust met een Kirin A1-processor, 4GB opslagruimte, een sterke behuizing die tot 50 meter diep waterdicht is, een accu die tot 14 dagen meegaat, een hartslagmeter en een rond AMOLED-scherm. De MagicWatch 2 is in twee uitvoeringen beschikbaar, namelijk een 42 mm uitvoering met een 1,2-inch scherm en een 46 mm uitvoering met een 1,39-inch scherm.

