Android 10 Rolt Uit Naar Samsung Galaxy Note 10 (Plus)

Samsung is begonnen met de uitrol van de stabiele versie van Android 10 voor de Galaxy Note 10 (Plus). De update komt als eerste binnen in Duitsland op toestellen van gebruikers die meededen aan het bèta-programma. Naar verwachting verschijnt de update ook snel in Nederland en België.

De eerste Galaxy Note 10 (Plus)-gebruikers kunnen nu aan de slag met Android 10 en de OneUI 2.0-schil. De stabiele versie van Android 10 komt binnen via een OTA-update en brengt verschillende nieuwe functies en verbeteringen met zich mee.

Android 10 brengt onder andere een systeembrede donkere modus met zich mee. Met OneUI 2.0 heeft Samsung de layout geoptimaliseerd zodat het geheel duidelijker is en eenvoudiger te bedienen is. Dit zie je onder andere terug in de notificaties.

We weten nog niet wanneer Android 10 voor de Samsung Galaxy Note 10 (Plus) in Nederland en België binnenkomt, maar als er in Duitsland geen problemen opduiken vermoeden we dat dit binnen enkele weken zal gebeuren. Een aantal dagen geleden rolde Samsung Android 10 in Nederland al wel uit voor de Galaxy S10.

via [androidplanet]