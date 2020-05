De beste Android casino-apps anno 2020

Gaat Google Play overstag om de betere casino-apps te presenteren aan de Nederlandse speler of houden ze stand?

Het verleden

Casino spellen plus welbekende fruitmachines gaan al heel wat jaren mee. Ze brengen de meeste mensen heel wat vertier en de spanningsgraad kan om te snijden zijn. Het bezoek aan een zogenaamd land-casino is nog steeds mogelijk en zal voor velen een geweldige optie zijn. Toch heeft de opmars van het internet gezorgd voor het wegkapen van potentiële klanten.

De bekende spelen zoals blackjack, poker en roulette worden op een razendsnelle manier aangeboden. Men kan vanuit de luie stoel kennis maken met verschillende spellen, plus de optie om gratis te kunnen spelen is een positief punt. Het is dan ook niet zo gek dat er wellicht minder mensen naar een casino wandelen.

Waar moet men op letten bij het online spelen?

Bij de eerste kennismaking bij de online casino’s zal meteen opvallen dat er bepaalde persoonlijke informatie zal worden gevraagd. De registratie procedure is vrij eenvoudig, om vervolgens direct op zoek te gaan naar de geliefde gokkast. Daarnaast worden er diverse bonussen aan de gebruiker gepresenteerd die nogal lucratief kunnen zijn.

Het casino zal bovendien ook in het bezit moeten zijn van verscheidene vergunningen om een eerlijk spel aan te bieden. Deze licenties worden vaak toonbaar gemaakt op de ‘home-pagina’. De meest bekende namen zoals; UKGC en MGA komen bij de betere gokplatformen voor en zijn veilig om te spelen.

Het beste Android casino zal functioneren met het zogenaamde RNG. De RNG (Random Nummer Generator) wordt toegepast om het toevalsfactor niet te beïnvloeden. De uitkomst is volledig willekeurig en word gereguleerd door een derde partij buiten het casino om. Verder kunnen de gewenste helpdesks uitkomst bieden, mocht er onverhoopt een probleem zijn.

De opmars van de mobiele smartphone

Zoals we al aangaven bestaat er de mogelijkheid om 24 uur te spelen waar dan ook ter wereld. Deze ruimte wordt nogmaals versterkt als men via een mobiele smartphone op bezoek gaat bij een online casino. De betere platforms maken gebruik van een HTML 5 verbinding om dezelfde weergave te presenteren.

De miniatuurversie van de laptop variant kan met de uiterste nauwkeurigheid worden bestuurd. Navigeren met behulp van je vingers om verschillende spellen uit te proberen is de vrijheid voor iedere gokker. Vervolgens gaan bonussen hand in hand met de registratie werkwijze voor nieuwe bezoekers.

Op dit moment zijn er nog geen Android Apps direct te downloaden via Google Play. De wetgeving laat dit niet toe, plus Google wil zijn handen er niet aan branden. Toch hoeft men niet getreurd te zijn want de meeste casino’s hebben de optie om via de webbrowser te kunnen spelen. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de Android download casino’s waar men met punten speelt. Wel zo handig voordat men echt geld gaat inzetten.

Is men op zoek naar een casino speelbaar voor de Android, dan zijn dit de beste opties anno 2020.

Conclusie

Er zijn volop keuzes om direct online te kunnen spelen, toch hopen we met het toekomstbeeld dat Google positief deze markt gaat infiltreren.