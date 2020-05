Disney Plus Vanaf September In België Beschikbaar

Disney Plus is vanaf september ook in België te bekijken. Dit heeft het bedrijf bekendgemaakt. De dienst geeft voor 6,99 euro per maand toegang tot een groot aanbod van Disney-, Marvel- en Pixar-films, verschillende series en documentaires van National Geographic.

In Nederland en verschillende andere Europese landen is Disney Plus al sinds vorig jaar beschikbaar. De dienst kost 6,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar. Je kunt de Disney Plus eerst een week gratis proberen. Een abonnement kun je met maximaal vier personen gebruiken. Je kunt de films en series op Disney Plus rechtstreeks bekijken of eerst downloaden.

Disney heeft geen exacte datum gegeven. Hierdoor kan het zijn dat Disney Plus al vanaf 1 september beschikbaar is in België, maar het kan ook zijn dan Belgen nog tot eind september moeten wachten.

via [androidplanet]