Gamen op je telefoon: hoe snel moet jouw internet hiervoor zijn?

Game je vaak op je telefoon dan is het belangrijk dat je internet daar snel genoeg voor is. Als dat niet het geval is, heb je de kans dat er sprake is van vertraging of dat de game vastloopt. Dat wil je natuurlijk liever voorkomen, want dat levert alleen maar ergernis op. Ontdek daarom hier hoe snel je internet moet zijn om op elk moment op je telefoon soepel te gamen.

Pingsnelheid en Mb/s

Het aantal Mb/s geeft aan wat de doorgeefsnelheid is en is een van de belangrijke kenmerken om snel te gamen op je telefoon. Daarnaast is er nog een ander soort snelheid en dat betreft de pingsnelheid. Deze factor bepaalt hoe snel de overdracht van de data heen en weer gaat. Speel je een game met anderen dan wil je niet achterlopen omdat de overdacht van data te langzaam is. Het aantal Mb/s is voor de downloadsnelheid van belang. Bij het afsluiten van een internet abonnement is het mogelijk om voor een hoge of lage snelheid te kiezen. Om de game-ervaring wat betreft snelheid optimaal te beleven, is het uiteraard van belang om voor een hogere snelheid te kiezen.

Aantal internetgebruikers en benodigde snelheid

De benodigde snelheid is overigens eveneens afhankelijk van het aantal gebruikers. Ben je met twee personen tegelijk aan het gamen dan is een downloadsnelheid van 50Mbit/s voldoende. Zijn er meer personen die op hetzelfde moment het internet zwaar belasten dan is 100 Mbit/s aan te bevelen. Het is ook mogelijk om voor een nog hogere snelheid te kiezen, zoals voor een downloadsnelheid tot 1.000 Mbit/s. Als je wilt weten wat je huidige snelheid is van je internet, dan is het handig een speedtest uit te voeren. Overigens zijn er nog meer factoren die invloed hebben op online gamen. Zo is het onder meer van belang dat er sprake is van een stabiele internetverbinding. Bij een onstabiele verbinding maakt het niet uit welke snelheid je hebt, want de verbinding kan dan zomaar uitvallen.

Verschil in games

Het maakt voor de benodigde snelheid van het internet wel uit welke soort games je speelt. Als je bijvoorbeeld op je telefoon via social media online een spel speelt, is er maar een beperkte internetsnelheid nodig. Ben je van plan om Fortnite te spelen op je telefoon dan is het handig om meer snelheid tot je beschikking te hebben. Hiervoor dien je namelijk eerst het spel te downloaden op je telefoon en bij een hogere snelheid is de installatie eerder klaar.