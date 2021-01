Samsung Deelt Langere Galaxy S21-serie Teaser

Samsung heeft een nieuwe teaser gedeeld voor de aankomende Galaxy S21-serie. Samsung zal de nieuwe vlaggenschip-smartphones op 14 januari officieel introduceren. In de teaser zien we alvast verschillende onderdelen van de smartphone.

De Galaxy S21 is al heel vaak opgedoken in het geruchtencircuit en op 14 januari zal Samsung de smartphone eindelijk officieel introduceren. Vandaag kunnen we alvast genieten van de onderstaande teaser. In de 30 seconden durende video zien we de eerder uitgelekte camera-module en de camera-app zelf. De beelden doen vermoeden dat de camera een groot verkooppunt moet worden.

De teaser begint met de tekst “You don’t want to miss this” en dat zijn we ook zeker niet van plan. Daarom houden wij de officiële introductie morgen goed in de gaten en delen vervolgens alle details met jullie. De presentatie begint donderdag om 16:00 uur Nederlandse tijd.

via [droidapp]