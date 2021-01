Nokia 5.4 Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 199 Euro

De Nokia 5.4, een nieuwe budget-smartphone die HMD Global vorige maand heeft geïntroduceerd, is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar. De smartphone draait op Android One en krijgt een adviesprijs mee van 199 euro.

De Nokia 5.4 is een budget-smartphone met een 6,39-inch HD+ scherm die draait op Android One. De smartphone beschikt over een Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4000 mAh accu en een vingerafdrukscanner aan de achterkant van de behuizing. In de uitsparing in het scherm zit een 16MP selfie-camera en achterop vinden we een vierdubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. Ook heeft de Nokia 5.4 een fysieke Google Assistent-knop.

De Nokia 5.4 draait op Android 10 en ontvangt later nog updates naar Android 11 en Android 12. De smartphone is bij Coolblue verkrijgbaar in de kleuren blauw en paars voor 199 euro (64GB) of 249 euro (256GB).