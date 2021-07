Digital Extremes Werkt Aan Mobiele Versie Van Warframe

De ontwikkelaar Digital Extremes heeft tijdens de jaarlijkse Warframe-conferentie TennoCon bekendgemaakt dat het bedrijf werkt aan een mobiele versie van de free-to-playshooter Warframe. Het spel krijgt cross-play- en cross-savefunctionaliteit, waardoor het mogelijk is om met hetzelfde account op meerdere apparaten te spelen.

Het is nog onduidelijk wanneer de mobiele versie van Warframe zal worden uitgebracht, maar we weten wel dat het om hetzelfde spel gaat als voor de consoles en pc. Warfare voor de mobiel krijgt namelijk een cross-playfunctionaliteit. Hierdoor kun je het spel opslaan en precies op dezelfde plek verder spelen op de console of pc.

Als de mobiele versie van Warframe beschikbaar is kunnen gamers het spel spelen op verschillende platforms en hun progressie overzetten. Digital Extremes heeft ook The New War aangekondigd. Dit is een grote uitbreiding voor Warframe, die later dit jaar tegelijkertijd op alle platforms moet verschijnen. Een releasedatum hebben we nog niet. In deze video zien we al wel 30 minuten gameplay van de uitbreiding.

via [tweakers]