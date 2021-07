Robotstofzuiger met app, de uitvinding van de eeuw!

Stofzuigen is natuurlijk niet een van de leukste klusjes in huis. Wat ons betreft past het in het rijtje van andere dingen die we niet heel graag doen maar wel moeten gebeuren. Hier komen ze in willekeurige volgorde: strijken, vaatwasser in- en uitruimen, grasmaaien en stofzuigen. Herken je dit? De robotstofzuiger is voor veel mensen de uitvinding van de eeuw. En daar zijn wij het mee eens! De eerste modellen waren nog een soort lompe robots die leken weggelopen uit een oude science fiction film. Ze botsten overal tegen aan en zogen alleen grofvuil op. Bovendien moest je zelf nog een oplaadsnoer in de robot en het stopcontact steken om ze op te laden. Gelukkig zijn ze door de jaren heen steeds beter geworden. Tegenwoordig zijn het gestroomlijnde, computergestuurde machines die geen enkel hoekje overslaan en meubels en vazen soepel ontwijken door de vele sensoren die zijn ingebouwd. En ze keren zelf terug naar het oplaadstation als de accu bijna op is. Uiteraard zit er kwaliteitsverschil in de verschillende modellen robotstofzuigers, maar volgens review.nl nemen zelfs de iets goedkopere varianten je dit vervelende huishoudelijke klusje prima uit handen.

Zo werkt een robotstofzuiger

We krijgen steeds meer slimme apparaten in ons huis, deze zogenaamde ‘smart home’ ontwikkeling heeft ook de robotstofzuiger voortgebracht. Een Robot stofzuiger met app bedien je heel makkelijk op afstand met je smartphone. Zo kun je instellen wanneer de stofzuiger zijn werk moet doen. Dat is handig als je plotseling een melding op je telefoon krijgt waarin staat dat je moeder langskomt. Dan stuur je op afstand de robotstofzuiger aan om zijn ronde te maken en kom jij thuis in een schoon huis. Robotstofzuigers zijn er in alle soorten en maten en uitgerust met uiteenlopende functionaliteiten. Ze kunnen met draaiende borstels in de kleinste hoekjes schoonmaken en zijn soms uitgerust met andere opties zoals vegen, dweilen, steriliseren en uv.

Geschiedenis van de robotstofzuiger

Electrolux in Zweden presenteerde in 1997 de Electrolux Trilobite en nam deze eerste robotstofzuiger ook daadwerkelijk in productie. In 2001 ontwikkelde het Britse Dyson de robotstofzuiger genaamd DC06, maar die was zo duur dat niemand hem kon betalen. Het echte eerste succes kwam in 2002 van iRobot uit Amerika. Van hun robotstofzuiger Roomba werden in eerste instantie 15.000 gemaakt. Het was direct een doorslaand succes. Rond de kerstperiode van dat jaar moest de productie drastisch opgeschroefd worden tot 50.000 om aan de vraag te kunnen voldoen.

Geschikt voor alle vloeren

De meeste robotstofzuigers doen hun werk op ongeacht welke vloer. Tegels, tapijt, zeil, hout, laminaat worden vuil- en stofvrij in no-time. Vaak past een robotstofzuiger zelf zijn zuigkracht aan om ervoor te zorgen dat echte alle kruimels uit bijvoorbeeld een dik vloerkleed gezogen worden. Er zijn zelfs robotstofzuigers die de vloer dweilen of zelfs desinfecteren!



Obstakels worden makkelijk ontweken

Zoals we eerder hebben verteld beschikken alle robotstofzuigers over sensoren, lasers en soms zelfs camera’s. Daardoor detecteert het apparaat obstakels die het tegenkomt er stofzuigt er netjes omheen. Op die manier zijn dure vazen en breekbare glazen vitrinekasten dus voor de volle 100% veilig. Het is handig dat de robotzuiger meestal heel plat is en dus wel onder de bank kan komen om daar ook te stofzuigen.

Alle tijd voor andere dingen

Een robotstofzuiger is handig als je onverwacht visite krijgt of geen tijd of zin hebt om te stofzuigen. Na een lange werkdag kom je in een schoon huis en kun je lekker andere leuke dingen gaan doen. Relaxed op de bank naar je favoriete serie kijken bijvoorbeeld, van de robotstofzuiger heb je geen last want die doet zachtjes zijn werk terwijl jij ontspant.