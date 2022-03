Online casino’s nu ook in Nederland

Online casino’s zijn al decennia overal ter wereld actief. Tot 2021 was het voor buitenlandse casino aanbieders echter niet mogelijk om hun virtuele deuren van hun online casino te openen voor Nederlandse casino spelers. In 2021 besloot de Nederlandse overheid dan uiteindelijk na ruim 10 jaar te debatteren om de Nederlandse online casino markt te openen voor buitenlandse online casino’s zoals bijvoorbeeld Android casino’s, iDEAL casino’s en Pay n Play casinos. In dit artikel lees je meer over wat dit nu precies inhoudt voor de Nederlander die online een gokje wil wagen op het internet.

Begin 2021 heeft de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) besloten om de markt voor online casino’s open te gooien. Buitenlandse casino exploitanten kunnen dus vanaf 2021 een Nederlandse gok vergunning aanvragen bij de KSA in de hoop dat ze hun casino spellen online legaal mogen aanbieden. In oktober 2021, heeft de KSA 10 bedrijven een vergunning verleend en heeft daarmee officieel de online casino markt in Nederland geopend.

Maar wat betekent dit nu expliciet for de Nederlandse casino speler? Hoe verschilt een online casino met een Nederlandse vergunning van de KSA met een online casino zonder deze vergunning? Het meest belangrijke verschil is dat casino’s met een Nederlandse gokvergunning onder toezicht staan van de Nederlandse overheid. Je kan er dus op vertrouwen dat deze casino’s geheel te vertrouwen zijn. Immers, het desbetreffende casino is namelijk geheel onderworpen aan de strenge eisen die aan de vergunning verbonden zijn.

Verder kan je van een casino met een Nederlandse vergunning verwachten dat ze een Nederlandstalige website en klantenservice hebben. De online casino’s van buitenlandse aanbieders zijn in het Engels en de klantenservices zijn vaak alleen Engelstalig.

CRUKS is een ander verschil tussen online casino’s met een vergunning en casino’s zonder een vergunning. CRUKS staat voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen en je dit register bestaat uit spelers die uitgesloten zijn van het spelen bij online casino’s in Nederland. Dit register is in het leven geroepen door de Nederlandse overheid om gokverslaving in bedwang te houden. Je kan je overigens zelf registreren of je kan een casino vragen om je te registreren in het CRUKS. Wanneer je dan vervolgens probeert om een account aan te maken bij een casino dat is aangesloten bij CRUKS dan krijg je een melding te zien dat je geen account mag aanmaken.

De technologie van online casino’s is tegenwoordig echt enorm geavanceerd. Zelfs zo geavanceerd dat je online casino’s nu ook op je mobiele Android en iOS apparaten kan spelen. Dit kan je doen door de bekende .apk bestanden te downloaden, indien het desbetreffende casino een app aanbiedt, of je kan direct spelen via de mobiele browser op je telefoon. Apps hebben het voordeel dat ze je op de hoogte houden middels notificaties en je kan eenvoudig inloggen, maar mobiele browsers bieden zeker ook hetzelfde gebruikersgemak en spelplezier.

Naast Android casino’s, die speciaal voor Android apparaten ontwikkeld zijn, bestaan er ook Pay n Play casino’s en iDEAL casino’s.

Pay n Play casino’s zijn casino’s waar je het account registratieproces kan overslaan door middel van het maken van een echt geld storting met Trustly. Het casino kan door middel van deze storting direct je persoonlijke informatie achterhalen en zodoende hoef je dus het registratieprocess niet meer te doorlopen.

Daarnaast zou je de iDEAL casino’s misschien wel als de meest betrouwbare casino’s in de markt kunnen beschouwen. In Nederland is iDEAL enorm populair om aankopen te doen op het internet. Als je iDEAL wil gebruiken om een storting bij een casino te maken dan werkt dit op een soortgelijke manier. Je navigeert via het online casino naar de beveiligde website van je Nederlandse bankrekening en vanuit daar maak je een storting van jouw eigen rekening naar de bankrekening van het online casino.

Kortom, door de online casino markt te open in 2021 heeft de Nederlandse overheid een nieuwe online gokwereld geopend voor Nederlanders. Er zijn al een tiental online casino’s actief in Nederland en dit aantal zal alleen maar toenemen. En het mooie is dat je de spellen bij deze online casino’s kan spelen op je desktop computer of op je Android mobiele apparaten!