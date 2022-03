OPPO Introduceert 240W-snellader Die Smartphone In 9 Minuten Kan Opladen

De fabrikant OPPO heeft deze week een nieuwe snellaadtechnologie aangekondigd die een smartphone met een snelheid van maar liefst 240W kan opladen. Met een 240W SuperVOOC-snellader is een smartphone in slechts 9 minuten aan de lader weer volledig opgeladen.

Mensen die OPPO kennen weten dat de fabrikant sterk is op het gebied van snelladen. Ook nu heeft OPPO weer nieuwe snellaadtechnologieën aangekondigd. Zo heeft de fabrikant een 240W SuperVOOC-oplader geïntroduceerd die met 24V/10A-technologie een 4.500 mAh accu in 9 minuten kan opladen tot 100 procent. Met een efficiënte warmteafvoer kan een verhoogde veiligheid worden gegarandeerd, aldus OPPO.

Zowel de oplader als de smartphone zijn voorzien van veiligheidsmaatregelen. Zo heeft de smartphone 13 temperatuursensors en werkt de lader met een batterijveiligheidsmonitoringchip die controleert of de batterij van de telefoon tijdens gebruik wordt beschadigd door externe krachten. We zullen waarschijnlijk nog wel een tijd moeten wachten voordat OPPO zijn eerste smartphone met 240W-snellader op de markt brengt.

Op kortere termijn kunnen we echter al wel een 150W oplader verwachten. De 150W oplaadtechnologie heeft ongeveer 15 minuten nodig om een 4500 mAh accu helemaal op te laden. Na 5 minuten aan de lader is de accu voor 50 procent vol. De oplader maakt gebruikt van twee oplaadpompen die opladen tot 20V/7,5A. De Battery Health Engine (BHE) moet de levensduur van de accu optimaliseren en er voor zorgen dat de accu na 1.600 oplaadcycli op 80% van zijn oorspronkelijke capaciteit blijft presteren. Dit is maar liefst het dubbele van de huidige industriestandaard. We verwachten binnenkort de eerste smartphones van OPPO, Realme en OnePlus die de 150W snellaadtechnologie ondersteunen.

