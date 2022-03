Hoe Maak Je Mooie Video’s Met Je Smartphone

Smartphones van tegenwoordig beschikken over steeds betere camera’s. In sommige gevallen zijn video’s en foto’s die zijn gemaakt met smartphones zelfs bijna niet meer te onderscheiden van beelden die zijn gemaakt met een professionele camera. Een goeie camera is echter geen garantie voor goeie opnames. Gelukkig zijn er verschillende tools en tips die je kunt gebruiken om de camera van de smartphone optimaal te benutten.

Grotere sensoren, hogere resoluties en slimme software zorgen ervoor dat we steeds mooiere foto’s en video’s kunnen maken met de camera die we altijd bij ons dragen, onze smartphone. Toch is een klik op de shutter-knop geen garantie voor een mooie foto. Om de kans op mooie beelden te vergroten zijn er tools die we kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld een tripod. Een tripod dient als een statief voor je smartphone en zorgt ervoor dat je mobiel volledig stil blijft staan. Hierdoor krijg je geen schuddende beelden of vage foto’s en kun je zelf voor de camera gaan staan zonder dat je iemand hoeft te vragen om de cameraman te zijn.

Loop je veel rond tijdens het filmen, dan is een gimbal een aanrader. Een gimbal is een stabilizer die ervoor zorgt dat de camera zo min mogelijk beweegt. Wanneer je beweegt compenseert de gimbal deze bewegingen zodat de horizon altijd recht blijft. Je krijgt hierdoor zelfs stabiele beelden maken wanneer je tijdens het filmen aan het rennen bent. Als laatste kunnen wij zogeheten ND-filters aanraden die je over de camera van je smartphone kunt plaatsen. Een ND-filter is een soort zonnebril voor de camera dat licht tegenhoudt, waardoor je minder snel overbelichte foto’s maakt. Dit is vooral handig wanneer je foto’s wilt maken met de zon op de achtergrond of wanneer je de glinsteringen van lichtweerkaatsing op het water wilt wegfilteren.

Ook zijn er bepaalde filmtechnieken die je zelf kunt uitvoeren om scenes te schieten die er professioneler uit zien. Denk aan bepaalde camerabewegingen, het toevoegen van objecten om een scene interessanter te maken, slimme overgangen van de ene scene naar de scene etc . Al deze slimme manieren van filmen kun je leren via een online cursus filmen met je smartphone.

Naast fysieke tools en slimme filmtechnieken is ook de software belangrijk. De Pixel-smartphones van Google zijn een goed voorbeeld. Google maakt namelijk gebruik van 12MP sensoren terwijl smartphones van de concurrenten vaak zijn uitgerust met 50MP of soms zelfs 108MP sensoren. Toch staan de Google Pixel-smartphones bekend om hun goede camerakwaliteit. Dit komt mede door de slimme camera-software die de fabrikant gebruikt. Soms is de installatie van een andere camera-app uit de Play Store al voldoende om de camerakwaliteit te verbeteren. Het is dus verstandig om op dit gebied wat onderzoek te doen en verschillende applicaties uit te proberen.