Electronics Arts Brengt ‘The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth’ Uit Op 10 Mei

Vanaf 10 mei kunnen we een nieuw spel van Electronics Arts spelen op onze smartphone. Op die dag brengt de ontwikkelaar namelijk “The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth” uit. Het spel is te spelen op zowel Android als iOS en de onderstaande trailer geeft ons alvast een eerste impressie.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth is een turn-based strategiespel met rpg-elementen waarin spelers een team van helden kunnen samenstellen. Gandalf, Aragorn en Frodo zijn een aantal van deze helden. Vervolgens ga je de strijd aan met het leger van Sauron.

Naast de verhaalmodus heeft het spel ook een pvp-modus. Daarnaast kunnen spelers hun personages uitbreiden met vaardigheden en verschillende soorten uitrusting. Deze zijn te bemachtigen als beloning in het spel of via in-app aankopen. De onderstaande trailer geeft een korte impressie van hoe The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth er uit komt te zien.

via [tweakers]