Motorola Edge 40 In Verschillende Kleuren Te Zien Op Renders

De nog onaangekondigde Motorola Edge 40 is te zien op verschillende nieuwe renders. De renders zijn gedeeld door de goedgeïnformeerde bron Roland Quandt en toont de nieuwe vlaggenschip-smartphone in vier verschillende kleuren.

Nadat Motorola onlangs de Edge 40 Pro introduceerde, lijkt het er op dat de fabrikant ook een reguliere Edge 40 op de markt wil brengen. De doorgaans betrouwbare bron Roland Quandt heeft namelijk verschillende renders gedeeld waarop deze smartphone te zien zou zijn. De beelden tonen de Motorola Edge 40 in de kleuren Magenta, Nebula Green, Lunar Blue en Eclipse Black.

Naast de felle kleuren valt er nog iets op. De Edge 40 zou namelijk net als de Edge 30 Fusion een achterkant van kunstleer hebben. Alleen de blauwe variant lijkt een glazen achterkant te hebben. Voorop zien we een groot scherm met dunne schermranden en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Volgens de geruchten gaat het om een 6,55-inch OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid.

Verder zou de Motorola Edge 40 beschikken over een MediaTek Dimensity 8020-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4400 mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Een adviesprijs en releasedatum hebben we nog niet, maar de Motorola Edge 30 verscheen vorig jaar in mei op de markt voor een adviesprijs van 449 euro.

via [androidplanet]