Samsung Galaxy A22 Ontvangt One UI 5.1-update

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de mid-range Samsung Galaxy A22. Deze update installeert de One UI 5.1-schil samen met de beveiligingspatch van april.

Mensen met een Samsung Galaxy A22 kunnen vanaf nu een nieuwe grote update downloaden. Deze update installeert de nieuwste beveiligingspatch die de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem dicht. Ook brengt de update One UI Core 5.1 met zich mee. Dit is een uitgeklede versie van de One UI 5.1-schil en brengt verschillende nieuwe functies met zich mee.

Zo krijg je een vernieuwde weer-widget, een batterij-widget en standen en routines. Ook is er een verbeterde galerij-app met een nieuwe infoweergave toegevoegd. Hierdoor krijg je door naar boven te vegen vanuit een foto direct informatie te zien over deze foto.

De update rolt in fasen uit en je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden.

via [droidapp]