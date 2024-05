Xbox Lanceert In Juli Eigen Digitale Winkel Voor Mobiele Games

Xbox heeft bekendgemaakt dat het bedrijf in juli een eigen digitale winkel zal lanceren waarin mobiele games worden aangeboden waarvan Microsoft eigenaar is. Denk hierbij aan games zoals Minecraft en Candy Crush. In de toekomst zullen ook games van derden worden toegevoegd aan de webwinkel.

Xbox-topvrouw Sarah Bond heeft tijdens de Bloomberg Technology Summit gezegd dat het bedrijf voor een eigen webwinkel heeft gekozen om “de winkel toegankelijk te maken op alle apparaten en in alle landen, ongeacht het beleid van de minder toegankelijke winkels.” Waarschijnlijk spreekt Sarah Bond over de app-winkels van Apple en Google, die een lange tijd links naar betaalmethoden van derden weerden.

Het is nog niet duidelijk of de digitale winkel voor mobiele games er net zo uit gaat zien als de Xbox-winkel voor pc en consoles of dat Xbox kiest voor een totaal andere vormgeving. Ook hebben we nog geen exacte lanceringsdatum. We weten alleen dat de lancering in juli zal plaatsvinden.

via [tweakers]