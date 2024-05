Google Wallet Vereist Straks Minimaal Android 9 of Wear OS 2

Maak jij gebruik van Google Wallet in combinatie met een hele oude smartphone of smartwatch, dan is het misschien tijd om een upgrade te overwegen. Vanaf 10 juni heeft Google Wallet namelijk minimaal Android 9 of Wear OS 2 nodig om te functioneren.

Google heeft dit besluit genomen omdat de oudere versies van het besturingssysteem geen beveiligingsupdates meer ontvangen. In een blogpost schrijft Google dat deze updates voor een betere beveiliging van bepaalde Wallet-functies moeten zorgen, zoals contactloos betalen. Of de oudere updates momenteel beveiligingsproblemen bevatten is onduidelijk.

Voorheen was Android 7 of hoger vereist, maar vanaf 10 juni dus minimaal Android 9. In 2022 besloot Google om de Pay-app in de Benelux te vervangen door de Google Wallet-app. De Google Wallet-app heeft ondersteuning voor verschillende betaalmethoden, maar ook klantenkaarten, instapkaarten voor vliegtuigen en vaccinatiebewijzen.

via [tweakers]