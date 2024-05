Samsung Galaxy S21, S22, Flip 4 en Fold 4 Ontvangen One UI 6.1-update Met Galaxy AI

Samsung rolt een grote update uit naar acht smartphones van de fabrikant. Deze update werkt de software bij naar One UI 6.1 en brengt de slimme functies van Galaxy AI met zich mee. De One UI 6.1-update staat klaar voor de smartphones in de Galaxy S22-serie, de S21-serie en de opvouwbare Z Flip 4 en Z Fold 4.

De grote update installeert nog niet de beveiligingspatch van mei, maar brengt wel een hoop interessante nieuwe functies met zich mee. De smartphones krijgen namelijk de nieuwe AI-functies. Zo kunnen gebruikers onder andere aan de slag met Circle to Search, waarmee je iets op het scherm kunt omcirkelen om daar vervolgens een zoekopdracht op uit te voeren in Google. Zo kun je bijvoorbeeld informatie opvragen als je een meubel in een foto tegenkomt die je leuk vindt.

Belangrijk om te weten is dat de smartphones in de Galaxy S21-serie niet alle Galaxy AI-functies krijgen. Op de Galaxy S22-serie, de Z Flip 4 en de Z Fold 4 krijg je wel de AI-functies voor fotobewerking, de mogelijkheid om met AI achtergronden te genereren, telefoongesprekken live te vertalen, webpagina’s samen te vatten en de optie om slimme notities te maken in Samsung Notes.

Je kunt de One UI 6.1-update nu downloaden op de onderstaande smartphones.

– Samsung Galaxy S22

– Samsung Galaxy S22+

– Samsung Galaxy S22 Ultra

– Samsung Galaxy S21

– Samsung Galaxy S21+

– Samsung Galaxy S21 Ultra

– Samsung Galaxy Z Fold 4

– Samsung Galaxy Z Flip 4

via [droidapp]