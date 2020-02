“Nokia Zal Tijdens MWC Een Wear OS-smartwatch Aankondigen”

Volgens de laatste geruchten zal Nokia binnenkort een Wear OS-smartwatch introduceren. De smartwatch zou zijn uitgerust met een eSIM voor 4G-ondersteuning en de introductie zal eind deze maand tijdens de Mobile World Congress plaatsvinden.

HMD Global, de fabrikant verantwoordelijk voor de Nokia-smartphones, heeft op 23 februari een persconferentie op het Mobile World Congress ingepland. We krijgen dan waarschijnlijk de Nokia 8.2 en de Nokia 5.2 te zien, maar volgens de laatste geruchten zal de fabrikant ook een smartwatch tonen. Het zou gaan om een Wear OS-horloge met 4G-ondersteuning.

De smartwatch zal concurreren met de slimme horloges van fabrikanten als Samsung, Apple en Fossil. Behalve dat de Nokia-smartwatch beschikt over een eSIM weten we nog niks over de specificaties. Als HMD Global inderdaad later deze maand een smartwatch zal introduceren delen wij natuurlijk alle details met jullie.

via [AW]