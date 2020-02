Specificaties Van Motorola One 2020 Uitgelekt

Op het internet is informatie over de nieuwste Motorola-smartphones uitgelekt. Het zou gaan om de Motorola One 2020-serie, die bestaat uit toestellen met een 90Hz-scherm, een grote accu en 5G-ondersteuning.

Volgens XDA Developers bestaat de Motorola One 2020-serie uit twee toestellen. De bron heeft foto’s, functies en specificaties in handen gekregen. De foto’s zijn niet erg duidelijk, maar laten wel zien dat de smartphones een groot scherm krijgen met dunne schermranden en een kleine uitsparing in de linkerbovenhoek voor de selfie-camera.

Het zou gaan om twee krachtige toestellen met een Snapdragon 765- en Snapdragon 865-processor. De Motorola One 5G 2020 beschikt zoals de naam al doet vermoeden over 5G-ondersteuning. De reguliere variant heet Motorola One 2020. Beide toestellen draaien op Android 10.

De Motorola One 5G 2020 beschikt intern verder over 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4660 mAh accu, een 48MP camera en dual-SIM ondersteuning. Over de reguliere Motorola One 2020 weten we nog wat minder, maar de smartphone zou beschikken over een 90Hz-scherm, 8GB of 12GB werkgeheugen en een 5170 mAh accu.

Vermoedelijk krijgen we de Motorola One 2020-serie later deze maand te zien tijdens MWC 2020.

via [androidplanet]