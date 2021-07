Nokia Introduceert Robuuste Smartphone Nokia XR20

HMD Global, de fabrikant verantwoordelijk voor de productie van Nokia-smartphones, heeft deze week de Nokia XR20 aangekondigd. De XR20 is een robuuste smartphone die vier jaar lang op updates kan rekenen.

Ben je opzoek naar een robuuste smartphone met degelijke specificaties dan is de Nokia XR20 misschien een interessante optie. De smartphone heeft een stevige behuizing met een MIL-STD-810H militaire standaard en een IP68-certificering. Hierdoor is de Nokia XR20 goed beschermd tegen stoten, vallen en water. Ook vinden we aan de zijkant van de behuizing een fysieke Google Assistent+knop.

De Nokia XR20 heeft een 6,67-inch scherm met een Full-HD+ resolutie en is intern uitgerust met een Snapdragon 480-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 4630 mAh accu met ondersteuning voor 18W bekabeld laden en 15W draadloos laden. De smartphone heeft 5G-ondersteuning, stereo speakers en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Achterop vinden we een dual-camera met een 48MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en twee flitsers.

De Nokia XR20 krijgt drie jaar lang Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates. De smartphone is vanaf september in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 499 euro. Er zit geen oplader in de doos.