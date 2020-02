Wat zijn de nieuwste trends voor de mobiele iGaming branche

Mobiele iGaming wordt steeds groter. Alle spellen, van online blackjack tot en met roulette, worden meer en meer gespeeld. Daardoor is het nu dus ook zo dat er heuse trends te ontdekken zijn in de branche. Het is daarom ook leuk om eens te bekijken welke nieuwe ontwikkelingen je als liefhebber de komende tijd mag verwachten. Dit zijn ontwikkelingen die op allerlei gebieden plaatsvinden. Zo kan het dus ook voor ieder type liefhebber een interessante zaak zijn om hier kennis van op te doen.

De verdere ontwikkeling van virtual reality

De belangrijkste trend in iGaming is die van virtual reality. Dit wordt ook wel VR genoemd. Dit zal ook voor mobiele spelers meer en meer van belang worden. Zeker ook omdat veel fabrikanten van smartphones de telefoon meer en meer centraal zetten in hun VR-strategie. De casino’s en de ontwikkelaars van spellen springen hierop in. In het komende jaar gaat de speler dit duidelijk merken, bijvoorbeeld door levensechte duels in de kaartspellen zoals poker. De mogelijkheden van VR zijn hier natuurlijk ook zeer geschikt voor. Mits je daarvoor een toereikende smartphone hebt. Dit is dus een goede investering.

De mogelijkheden om te betalen

Een ontwikkeling die in de hele wereld speelt, is de verandering van het betalingsverkeer. Dat is ook in de mobiele casino’s daarom goed terug te zien. Het aantal mogelijkheden om te betalen neemt de komende tijd sterk toe. Het gaat niet alleen om nieuwe technieken zoals cryptogeld, maar ook om nieuwe methoden, zoals bijvoorbeeld de vele mobiele diensten die banken aanbieden. Zo kan je sneller en veiliger met je geldzaken bij de casino’s en bookmakers omgaan. Overigens zullen een aantal klassieke methoden wel langzaam maar zeker gaan verdwijnen als het om het betalingsverkeer bij iGaming gaat.

Meer specifieke mobiele spellen

Tot op heden was het vaak zo dat de spellen die op vaste computers en laptops te spelen waren in een gewijzigde vorm mobiel werden aangeboden. Dit zal in de komende tijd meer en meer gaan veranderen. De iGaming aanbieders zijn steeds meer op zoek naar specifieke mobiele spellen. Daarin is ook een belangrijk sociaal component opgenomen. Dit is immers een belangrijke factor voor de smartphone dat op alle vlakken terugkomt. Ook in de manier van spelen zal dit dus de komende jaren meer en meer een rol gaan spelen. Die ontwikkelingen worden nu al steeds duidelijker.