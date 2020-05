“Qualcomm Werkt Aan Opvolger Snapdragon 765G-chipset”

Qualcomm werkt volgens de laatste geruchten aan een opvolger van de Snapdragon 765G-processor. De opvolger heet Snapdragon 768G en zal als eerste te vinden zijn in de Xiaomi Redmi K30 5G Speed Edition.

De Qualcomm Snapdragon 765G is een populaire processor voor in het hogere midrange-segment die ondersteuning heeft voor het 5G-netwerk. Nu is de opvolger op komst, met de naam Snapdragon 768G. De Snapdragon 768G beschikt over één 2,84 GHz rekenkern, één 2,4 GHz rekenkern en zes 1,8 GHz rekenkernen. Een Adreno 620 met een maximale kloksnelheid van 750 MHz is aanwezig voor de grafische berekeningen. Simpel gezegd moet de Snapdragon 768G ongeveer 10 procent beter presteren dan de Snapdragon 765G.

Qualcomm heeft zelf nog niks bekendgemaakt, waardoor het momenteel dus nog om geruchten gaat. De geruchten doken op nadat op Twitter een afbeelding van de Redmi K30 5G Speed Edition verscheen. Dit zou de eerste smartphone met een Snapdragon 768G-processor zijn.

via [AW]