“Samsung Galaxy Tab S7 Lite Krijgt 5G-ondersteuning”

Samsung is een van de weinige fabrikanten die nog Android-tablets op de markt brengt. Ook dit jaar verwachten we weer nieuwe tablets, waaronder de opvolger van de Galaxy Tab S6 Lite. Volgens de geruchten krijgt de Galaxy Tab S7 Lite onder andere ondersteuning voor het 5G-netwerk.

Als we de laatste geruchten mogen geloven is de Samsung Galaxy Tab S7 Lite de eerste mid-range tablet met 5G-ondersteuning. De Galaxy Tab S6 Lite verscheen vorig jaar op de markt voor minder dan 400 euro. Volgens de website SamMobile werkt Samsung aan ‘echte vernieuwingen’ voor de Galaxy Tab S7 Lite. De tablet met modelnummers SM-T730, SM-T735, SM-T736B en SM-T736N zou volgens sommige geruchten overigens de naam ‘Galaxy Tab S8e’ meekrijgen in plaats van Galaxy Tab S7 Lite. Er is dus nog wat onzekerheid over de naam.

Vermoedelijk wijzen de vier modelnummers op verschillende verbindingsmogelijkheden. Zo komt er waarschijnlijk een wifi-only model, een LTE (4G)-model en twee modellen met 5G-ondersteuning. Specificaties van de Tab S7 Lite/Tab S8e ontbreken nog, maar aangezien de tablet 5G-ondersteuning krijgt kunnen we met zekerheid zeggen dat de tablet een modernere chipset krijgt. Daarnaast spreken de geruchten over een XL of Plus-variant, wat kan betekenen dat de tablet in verschillende formaten op de markt verschijnt.

Samsung introduceerde de Galaxy Tab S6 Lite vorig jaar in april. Een jaar eerder kregen we de Tab S5e al in februari te zien. Het is daarom moeilijk in te schatten wanneer Samsung de Tab S7 Lite/Tab S8e officieel zal introduceren.

