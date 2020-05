Huawei Introduceert Drie Nieuwe Smartphones Voor In Y-serie

De Chinese fabrikant Huawei heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd. Het gaat om de Huawei Y8s, Y6p en Y5p, drie nieuwe budget-smartphones. Alle drie de toestellen draaien op Android 10 met de EMUI 10.1-schil, maar net als op de vlaggenschip-smartphones van het bedrijf ontbreekt Google Mobile Services.

De krachtigste van de drie smartphones is de Huawei Y8s. De smartphone beschikt over een 6,5-inch scherm met een Full-HD+-resolutie, een Kirin 710-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 4000 mAh accu. In de notch van het scherm vinden we een 8MP + 2MP selfie-camera en achterop een 48MP + 2MP rear-camera. Een adviesprijs en releasedatum heeft Huawei nog niet gegeven.

De Huawei Y6p heeft een 6,3-inch HD+ scherm, een MediaTek Helio P22-processor, 3GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met een ouderwetse micro-usb-poort, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De Huawei Y6p krijgt een adviesprijs mee van omgerekend 170 euro.

De goedkoopste van de drie is de Huawei Y5p. Deze smartphone beschikt over een 5,45-inch HD+ scherm, een Helio P22-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 3020 mAh accu, een 5MP selfie-camera en een 8MP rear-camera. De Huawei Y5p kost 130 euro.

Het is nog onduidelijk of de nieuwe Huawei Y-smartphones in Nederland en België op de markt verschijnen.

via [droidapp]