“Samsung Heeft Minder Hoge Verwachtingen Van S21-smartphones Verkoop”

Samsung zou dit jaar 26 miljoen exemplaren van de Galaxy S21-serie willen verkopen. Dit is net zo vaak als de Galaxy S20 vorig jaar over de toonbank ging, maar dit aantal werd toen als teleurstellend beschouwd. Samsung heeft dit jaar dus geen hoge verwachtingen. De tegenvallende verkoop zou voor een groot deel te danken zijn aan de huidige pandemie.

Samsung verwacht dat de Galaxy S21 dit jaar 10 miljoen keer over de toonbank gaat. Dit is goed voor 40 procent van de totale verkoop. De Galaxy S21 Plus en de Galaxy S21 Ultra zijn beide goed voor 30 procent van de verwachte verkoop.

Wat denken jullie? Zal de Galaxy S21 net zo goed, beter of slechter verkopen dan de Galaxy S20.

