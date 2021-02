“Samsung Gaat Weer Galaxy-smartwatches Met Wear OS Maken”

Samsung heeft in 2013 voor het laatst een Galaxy Gear-smartwatch met Android geïntroduceerd, waarna de fabrikant overstapte op zijn eigen besturingssysteem Tizen. Volgens de geruchten wil Samsung echter terugkeren naar Android door nieuwe Wear OS-smartwatches te introduceren.

Alle smartwatches die Samsung momenteel verkoopt draaien op Tizen. Samsung heeft veel tijd gestoken in het uitbreiden en verbeteren van Tizen, waardoor het raar zou zijn als Samsung van dit besturingssysteem afstapt. Toch claimen zowel Ice Universe als GalaxyClub dat Samsung nieuwe horloges met Android, oftewel Wear OS, op de markt wil brengen.

GalaxyClub schrijft dat Samsung werkt aan twee modellen met Wear OS. De smartwatches hebben modelnummers SM-R86X en SM-R87X gekregen. Overtuigende bewijzen voor de overgang van Tizen naar Wear OS hebben we overigens nog niet. Ook deden soortgelijke geruchten nog in 2018 de ronde, die tot nu toe niet bleken te kloppen. Neem het gerucht daarom nog even met een flinke korrel zout. Samsung zou de Wear OS-smartwatches volgens GalaxyClub later dit jaar willen introduceren. Mogelijk komen we dus al snel te weten of de geruchten kloppen.

