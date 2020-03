Samsung Galaxy A11 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft stilletjes de Galaxy A11 aangekondigd. De smartphone beschikt over budget-specificaties, een 4000 mAh accu en Android 10. Het is nog onduidelijk of en wanneer de smartphone in Nederland of België op de markt verschijnt.

Samsung heeft zonder aankondiging de Galaxy A11 op zijn website geplaatst. De nieuwe budget-smartphone beschikt over een 6,4-inch LCD-scherm met een HD+ resolutie, een nog onbekende 1,8GHz Octa Core-processor, 2GB of 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 15 watt ‘Adaptive Fast Charging’.

In de linkerbovenhoek van het scherm vinden we een kleine uitsparing voor de 8MP selfie-camera. Achterop zit een driedubbele camera met een 13MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De smartphone draait op Android 10 met de One UI 2.0 schil en komt op de markt in de kleuren blauw, rood, wit en zwart.

Samsung heeft nog geen details bekendgemaakt over de adviesprijs en de Nederlandse of Belgische lancering.

via [AW]